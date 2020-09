TRASPORTI

VENEZIA L'idea dello scuolavaporetto non dispiace ai veneziani, anche se con tutta probabilità è destinata a rimanere utopia.

La petizione, che è stata pubblicata una settimana fa, ha raggiunto circa 550 adesioni nel pomeriggio di ieri. L'idea esposta dalle mamme che hanno lanciato la proposta è quella di creare una linea vaporetto sulla falsa riga degli scuolabus. E nel testo della petizione si legge: «In concomitanza con l'apertura delle scuole, i vaporetti saranno pochi rispetto al distanziamento previsto. In virtù della specificità della città di Venezia centro storico si chiede di attivare uno o più scuolavaporetto per gli studenti residenti nelle isole per non oberare i mezzi pubblici ulteriormente e per garantire un rientro nella massima sicurezza».

Se c'è chi plaude all'iniziativa, come il pediatra Andrea Righetti, che per vent'anni ha operato nelle isole, c'è anche chi, come Actv, ritiene difficile l'applicazione di un servizio di questo tipo. La motivazione riguarda l'inefficienza che lo scuolavaporetto potrebbe avere. Trattandosi di un servizio dedicato, secondo l'azienda di trasporti la specializzazione della linea taglierebbe fuori un numero di persone che invece potrebbe esser imbarcato in sinergia. L'azienda fa sapere che il sistema dello scuolabus non è utilizzato nemmeno in terraferma, perché le linee dei bus, opportunamente adattate per servire i vari plessi scolastici, sono corse regolari che riescono a servire le varie necessità senza intoppi.

Un altro tema dibattuto è quello dei costi. Infatti, se per gli scuolabus le ipotesi sono diverse come legare il prezzo del servizio all'Isee, piuttosto che pagare un abbonamento fisso, avendo a disposizione il mezzo sia per servire l'utenza scolastica che tutti gli altri passeggeri, consente di ammortizzare i costi.

Allo stesso tempo, oggi all'utente si chiede di pagare solo un abbonamento. Un'altra considerazione effettuata dall'Actv riguarda la capillarità del servizio. In laguna, i vaporetti passano con frequenze e disposizioni delle fermate che consentono alle persone che vivono nelle varie zone di raggiungere le scuole.

Da ultimo, l'azienda di trasporti chiarisce che lo scuolavaporetto non è la soluzione agli assembramenti, perché qualora si dovesse adottare un mezzo per i soli studenti, difficilmente si riuscirebbe a far rispettare la distanza sociale.

Per questo, Actv spiega che conviene distribuire le varie necessità sulle corse di linea, attenzionandole e intervenendo qualora si verifichino inefficienze.

Tomaso Borzomì

