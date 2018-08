CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCRITTOREVENEZIA Il ritrovamento dei due scheletri seppelliti nei pressi della Basilica ha un alto valore storico ma apre anche tutta una serie di interrogativi. A cominciare dalle usanze sulle inumazioni che forse riguardavano anche Piazza San Marco, e soprattutto, come è possibile che in tutti questi anni i resti siano rimasti lì sotto senza che nessun restauro li portasse alla luce? Ad evidenziarlo è lo scrittore veneziano Alberto Toso Fei, conosciuto per aver pubblicato molti dei misteri di Venezia.GLI SCAVI«Se sono stati ritrovati...