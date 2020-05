LO SCREENING

MONASTIER Percorsi dedicati, varchi d'accesso e uscite differenziate, e un thermo viso scanner che apre la porta solo a chi indossa correttamente la mascherina e non ha la febbre. Si viaggia a un ritmo di 100 test sierologici al giorno a Monastier, dov'è stata avviata una campagna di screening unica nel suo genere: si è deciso di eseguire il test sierologico su un componente per ogni nucleo familiare, in modo da capire se il Covid-19 sta girando anche tra i suoi contatti più stretti. Il programma ha visto l'adesione di oltre 1.000 famiglie sulle 1.500 residenti a Monastier, per un totale di quasi 4.400 abitanti.

I test per gli abitanti sono completamente gratuiti, grazie al pagamento della quota di 10 euro per test da parte dell'amministrazione comunale e della rimanenza, 27 euro, offerta della Casa di Cura Giovanni XXIII di Monastier. «I dati che emergeranno saranno molto importanti perché testano, dal punto di vista epidemiologico - spiegano da Monastier -, un intero paese, essendo effettuato un prelievo su un componente di ogni famiglia. Un'altra peculiarità: rispetto al test nazionale partito ieri e promosso dal Ministero della Salute: a Monastier il rapporto è di 1 su 4 abitanti, mentre quello nazionale di 1 a 400. Quinti dimostrerà quanto il virus sia circolato nel paese trevigiano».

Nella la Casa di Cura è stato attivato anche un particolare sistema di rilevamento elettronico Face Temp che, ponendo il volto davanti ad un display, individua se l'utente indossa correttamente la mascherina e la temperatura corporea facendo aprire in automatico la porta di accesso alla Casa di Cura Giovanni XXIII. All'ingresso di ognuno dei 5 varchi di accesso alla struttura anche i tappetini igienizzanti per le suole delle scarpe. Gli esiti complessivi del test sierologico Coraggio 19 tra circa 11 giorni. Nell'area sono stati previsti percorsi pedonali a senso unico: si entra da una parte e si esce dall'altra, senza il rischio di incrociarsi. Le persone che dovessero risultare positive saranno invitate a rivolgersi al proprio medico di famiglia, che valuterà la possibilità di prescrivere un tampone di controllo. Tra le ipotesi sul tavolo, però, anche se per il momento non ancora confermate, c'è pure quella di procedere con l'approfondimento direttamente nella casa di cura privata convenzionata, gestita dal gruppo Sogedin, che si è da poco dotata di un macchinario proprio per processare i tamponi.

