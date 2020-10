LO SCONTRO

VENEZIA Nel giorno peggiore da inizio pandemia, il Veneziano diventa «un caso» e scoppiano le polemiche sulla gestione del Covid.

L'AFFONDO

Neanche il tempo per Zaia di chiudere la conferenza a Marghera (ne parliamo a pagina 5 del fascicolo nazionale) che la Cgil diffonde una nota nella quale attacca l'Ulss 3 e il direttore generale Giuseppe Dal Ben. «Non si risolvono i problemi facendo finta che tutto vada bene arroccati nel fortino di via don Tosatto (sede dell'Ulss 3, ndr) - attacca Daniele Giordano segretario generale della Fp Cgil Venezia - Non si può parlare di normalità o eventi annunciati». Ecco che quindi servirebbero assunzioni a sostegno di organici già stremati dalla lotta di primavera. «Con gli attuali numeri si rischia di non reggere» teorizza Giordano, che poi chiede alla Regione di verificare il trasferimento di un paziente Covid dall'Angelo a Noale. Ed «è grave - per la Fp Cgil - che l'Ulss non solleciti il Comune a definire dei rafforzamenti al trasporto urbano e acqueo per evitare assembramenti. Non possiamo pensare che l'Ulss continui a restare a guardare per non infastidire la politica: non ci sono in gioco le carriere politiche o i passaggi in Regione di qualcuno ma la salvaguardia della salute», chiude.

PARATA E STOCCATA

Diretta la replica dell'Ulss 3 «con i suoi operatori e i suoi vertici impegnata dall'inizio della pandemia, e nuovamente in questi mesi, su tutti i fronti e non è certo l'ormai consueta nota del sabato di Fp Cgil a evidenziare come si stia tornando ad una situazione delicata e complessa». L'Ulss 3 sottolinea i vari ambiti d'impegno «nei fatti e non a parole, nella ricerca e nella messa in pratica di risposte operative. E ancora una volta, Fp Cgil arriva buon ultima nell'accorgersi che questo è il tempo dello sforzo comune e del dialogo costruttivo». Dialogo che la stessa Ulss 3 ritiene «necessario e doveroso» ma che non può nascere dai toni «sempre più sprezzanti e oggi (ieri, ndr) addirittura offensivi che FpCgil si è abituata ad utilizzare». E Noale? «Il presidente Zaia ha illustrato le corrette modalità di utilizzo degli ospedali di comunità dentro le strategie anti-Covid: corrette modalità a cui l'Ulss 3 era ed è allineata».

IN COMUNE

Sulla situazione di Venezia è intervenuta anche la consigliera comunale e capogruppo Pd, Monica Sambo: «Da mesi avevamo chiesto la convocazione di una commissione sul tema - dichiara - L'aumento dei casi richiederebbe un ruolo del Comune che questo Sindaco non ha mai svolto e continua a non svolgere. Come Pd chiederemo di convocare con urgenza e con cadenza settimanale la commissione che ha la delega sui temi della salute affinché il consiglio comunale possa valutare le eventuali azioni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

