LO SCONTRO

UDINE Sanzioni penali per chi viola la quarantena fiduciaria imposta dopo il contatto con un positivo, è muro contro muro tra la Regione e il governo. Lo stallo della trattativa l'ha confermato ieri il presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga. «La nostra richiesta - ha rilevato - è da considerare come un punto-chiave nella lotta al contagio, che purtroppo continuiamo a importare dagli altri Paesi, in particolare dall'Est Europa. Abbiamo ufficialmente pregato Roma di reintrodurre il concetto giuridico di reato per chiunque violi l'isolamento fiduciario, ma dal governo abbiamo ricevuto solo silenzi sul tema».

Da quando la richiesta è partita dal Friuli Venezia Giulia non sono passati giorni, ma due settimane. La quarantena fiduciaria di 14 giorni, applicata con decreto dalla singola Azienda sanitaria, gode di un regime giuridico più morbido rispetto a quello che riguarda l'isolamento dei cittadini positivi al Coronavirus. Per questi ultimi la violazione comporta un reato, mentre per i primi si applica solo una sanzione amministrativa da 400 a 3mila euro. Il Fvg chiede che le due condizioni siano equiparate e lo fa per scoraggiare chiunque a violare le misure imposte dal sistema sanitario.

CONFINI

Ma la giornata di ieri è stata importante anche sul fronte del controllo della frontiera orientale della regione. Sono giorni caldi, caratterizzati dall'arrivo quotidiano di migranti provenienti dalla Rotta balcanica e dagli ingressi di cittadini che tornano da paesi dell'Est Europa considerati a rischio. Fedriga ha annunciato un primo accordo con il governo per le cosiddette riammissioni, cioè del blocco dei migranti prima che gli stessi passino la frontiera tra Slovenia e Fvg. «Il meccanismo, ci è stato assicurato, sarà reso più efficace già in queste ore». Ma è sulla protezione interna dei confini che il Fvg ha avanzato le richieste più pressanti, arrivando sino a invocare l'esercito lungo la linea territoriale che divide le province di Udine, Gorizia e Trieste dalla Repubblica slovena. «Si deve ipotizzare in breve tempo - ha detto Fedriga - un presidio serrato dei principali valichi di confine. Un monitoraggio che deve comportare il controllo di tutti i veicoli in entrata nel nostro territorio. Non stiamo parlando di una vera sospensione del trattato di Schengen, ma di una specie di Schengen sanitaria: è fondamentale potersi spostare solo tra Paesi con una situazione epidemiologica simile e sotto controllo». Poi la richiesta più dura: «Chiederemo al ministero dell'Interno anche l'utilizzo dell'esercito per presidiare i confini della nostra regione. Dobbiamo usare la massima precauzione possibile in questo momento». In regione è stato calcolato che nelle ultime due settimane circa l'80% dei nuovi contagi sia stato collegabile all'Europa dell'Est, in particolare ai Balcani. Si tratta peraltro degli unici casi sintomatici, che a volte hanno richiesto anche il ricovero in ospedale.

TESTI SUI MARINAI

Gli esami effettuati sui 22 componenti dell'equipaggio della petroliera Ast Sunshine (tamponi e test sierologici) hanno dato tutti esito negativo, non evidenziando quindi la presenza di soggetti affetti da Covid-19. L'allerta era scattato nei giorni scorsi e si era imposto l'isolamento di tutto l'equipaggio all'interno della petroliera rimasta alla fonda al largo di Trieste. Le operazioni coordinate dalla Prefettura di Trieste, che hanno visto l'efficace collaborazione dell'Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera e dell'Asugi, sono state effettuate in ottemperanza al protocollo previsto in caso di possibili infezioni da coronavirus, con il confinamento dell'equipaggio all'interno della nave per evitare il rischio di diffusione del virus a terra. Ora che gli esami eseguiti hanno dato risultati negativi la petroliera potrà riprendere la navigazione.

