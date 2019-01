Lo scontro sui migranti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATA ROMA Il 2019 parte dallo scontro fra le due italie, quella favorevole a gestire il tema dell'immigrazione e quella contro i migranti. Molti sindaci, soprattutto quelli eletti da coalizione di centrosinistra ma - come vedremo - non solo loro si schierano contro il recente decreto sicurezza. La tesi dei sindaci è chiara: il decreto finisce per mettere in mezzo alla strada e trasformare in clandestini una parte dei migranti oggi gestiti dai Comuni e dunque creerà problemi ai cittadini e di conseguenza agli stessi sindaci.Dall'altra...