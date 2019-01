Lo scontro sui migranti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCONTROROMA La disobbedienza show. Parte dal Sud. Ha come mattatore un mattatore nato, Leoluca Orlando. L'oggetto è il decreto Salvini sulla sicurezza, «criminogeno», «disumano», «anti-costituzionale», e insomma da non applicare secondo i rivoltosi guidati dal sindaco di Palermo. Ma la manovra sudista - di cui il sindaco napoletano Luigi de Magistris è magna pars - è tutta politica: creare un fronte anti-Lega che dal Mezzogiorno parta alla riscossa dando protagonismo a Masanielli in cerca di ribalte nazionali e anche europee, visto...