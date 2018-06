Lo scontro su Fondazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTATREVISO «Non ho portato la politica in Cassamarca. Anzi. Sto seguendo la Fondazione perché mi interessa che certe realtà che hanno dato tanto alla trevigianità, e non solo, non corrano il rischio di essere ridimensionate o sparire». Gian Paolo Gobbo, ex sindaco e volto storico della Lega, entrato da un anno nel cda di Cassamarca, replica a muso duro all'accusa di Giovanni Manildo di aver dato una svolta politica a Ca' Spineda. Gobbo, Manildo dice che con lei è caduto il velo: Fondazione è un ente politicizzato. «Non c'è...