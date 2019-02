LO SCONTRO JESOLO Gli incontri degli ultimi tempi tra le due amministrazioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SCONTROJESOLO Gli incontri degli ultimi tempi tra le due amministrazioni non sono serviti a nulla. Jesolo ricorre in giudizio contro la Ztl di Cavallino-Treporti e valuta di istituire una propria Ztl contro camper, caravan e roulotte. Scoppia la guerra a carte bollate tra i due Comuni. Nel mirino il pagamento dei ticket a carico dei bus turistici che transitano verso Punta Sabbioni. Si tratta di un provvedimento attuato dal Comune litoraneo undici anni fa per cercare di limitare i disagi provocati dai bus turistici. Ma Jesolo ha sempre...