Lo scontro Italia-Francia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA GIORNATAPARIGI Era successo il 10 giugno del 1940, quando Mussolini dichiarò guerra alla Francia, messa già in ginocchio dai nazisti, è successo di nuovo, ieri: l'ambasciatore francese in Italia Christian Masset è stato richiamato a Parigi per consultazioni. E' la crisi più grave degli ultimi settant'anni. Parigi dice basta a Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Non li cita, ma in un comunicato dai toni molto duri denuncia «attacchi senza fondamento», «dichiarazioni oltraggiose che tutti conoscono», «senza precedenti dalla fine della...