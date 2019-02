Lo scontro istituzionale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVICENZA Sono arrabbiati. Dicono che non è solo una questione di soldi, che è anche un fatto di giustizia sociale. «Ho perso i risparmi di una vita, più di 50 mila euro - scuote la testa Mario, pensionato - Perché chi doveva controllare non l'ha fatto?». Con queste premesse, per 1.300 vittime dei crack bancari che affollano l'assemblea al centro sportivo di Vicenza le parole dei due vicepremier sono come balsamo sulle ferite. «Mi auguro che qualcuno passi in galera il resto della sua vita perché ha sulla coscienza fin troppi...