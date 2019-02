Lo scontro con Macron

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CRISIPARIGI «Ottimo! Col dialogo si risolvono tutti i problemi, pronto a lavorare col collega francese» esulta Matteo Salvini. Ma da Parigi, dove rimane l'ambasciatore Christian Masset richiamato giovedì da palazzo Farnese, non tira ancora aria di riconciliazione. Il ministro dell'Interno italiano ha attribuito al «dialogo» l'annuncio che la Francia accoglierà sette migranti della Sea Watch dopo che aveva deciso di non accoglierli perché migranti economici e dunque senza requisiti per chiedere l'asilo. Ma il dialogo non sembra...