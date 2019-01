«Lo sconto di pena? Ha dimenticato i figli»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOTREVISO Matilde è andata avanti, ha cambiato città e ha cambiato vita. Ha voltato pagina e della drammatica vicenda che ha posto la parola fine alla sua storia con l'ex marito Andrea Loro non vuole parlarne più. Capitolo chiuso. Ma appena ha saputo che il giudice di sorveglianza ha accolto l'istanza con la quale il 37enne di Loria condannato a 13 anni per aver tentato di ucciderla gli ha concesso uno sconto di pena di 4 mesi, perchè detenuto in una cella sovraffollata e con spazi angusti nel carcere di Santa Bona, il suo pensiero è...