LO SCONFITTO

PORTOGRUARO «Sono molto deluso, mi aspettavo un testa a testa e invece il risultato è stato schiacciante. Complimenti e buon lavoro a Favero».

Il candidato del centrosinistra, Stefano Santandrea, medico di base in pensione dallo scorso gennaio, non nasconde la sua amarezza per l'esito del turno di ballottaggio. Solo 5.145 cittadini, pari al 44,99 per cento dei voti di ieri, lo hanno indicato come sindaco ideale di Portogruaro. Il suo distacco con il candidato della Lega e della coalizione di centrodestra ha oltrepassato i mille voti, pari a circa 10 punti percentuali. Un'infinità, già evidente dallo spoglio delle schede nelle prime sezioni scrutinate. Un divario che è apparso incolmabile ad un'ora dalla chiusura delle operazioni di scrutinio.

L'ANALISI

«Francamente ha commentato a caldo Santandrea - sono parecchio deluso. Non perché mi aspettassi, dopo il primo turno, una vittoria. Ero consapevole che con l'apparentamento si ripartiva da zero. Tuttavia mi aspettavo una sfida quasi alla pari e, invece, sono stato sconfitto in quasi tutte le sezioni. Mille voti di distacco solo davvero tanti».

Guardando ai dati emerge infatti che Santandrea l'ha spuntata solo in cinque sezioni sulle 27 della città del Lemene: due sezioni di via Valle, quella di Verga e due sezioni di via Liguria. «Il centro ha tenuto, le frazioni assolutamente no. Evidentemente ha aggiunto Santandrea non siamo stati capaci di fare arrivare e far attecchire il nostro messaggio su queste aree periferiche. Non siamo riusciti ad essere credibili. Ora dovremmo capire, assieme alla squadra, il perché di questa situazione. Bisogna tornare a dialogare con le persone, sul territorio. Sono convinto che questo sia un problema che non è nato negli ultimi mesi di campagna elettorale, ma ben prima. Eppure, in questa campagna elettorale ho visto aree depresse, in cui l'amministrazione uscente non è per nulla intervenuta. Mi aspettavo che avessero voglia di cambiare, di imprimere una svolta nell'amministrazione. Non è stato cosi».

L'APPARENTAMENTO

L'apparentamento con le due liste civiche di Graziano Padovese, Città del Lemene e 7 Frazioni in Comune, che avevano ottenuto 595 voti al primo turno, non è dunque servito, a fronte di quello del neo sindaco con le liste che sostenevano la prima cittadina uscente, Maria Teresa Senatore. Quindici giorni fa Santandrea aveva ottenuto complessivamente 4.955 consensi. Al turno di ballottaggio è riuscito a racimolare solo 190 voti in più. Il candidato del centrosinistra, che era sostenuto dal Partito Democratico e Articolo Uno, e dalle liste civiche Tutta un'altra Portogruaro, Città per l'uomo e Per Stefano Santandrea Sindaco, ha sottolineato come sia presto per definire quale sarà la linea di opposizione da tenere in Consiglio comunale. «Dobbiamo dormirci sopra - ha precisato Stefano Santandrea -. Domani inizieremo a capire dove e come lavorare per la città». Il candidato del centrosinistra ha infine augurato buon lavoro alla squadra che dovrà governare la città per il prossimo quinquennio: «Spero che la coalizione che è chiamata a guidare Portogruaro ha concluso Santandrea - non sia litigiosa come lo è stata in questi ultimi cinque anni e sappia davvero rappresentare tutti i cittadini. A Florio Favero faccio i miei complimenti più sinceri».

T.Inf.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

