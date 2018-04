CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCIOPEROVENEZIA Nessuna trattativa da parte di Avm con il sindacato Sgb, che ha proclamato uno sciopero di 48 ore, oggi e domani, per la rete di vendita di Venezia Unica nel week-end che si presenta come l'assedio alla città. Con una mossa a sorpresa, su richiesta del sindaco Luigi Brugnaro, la Prefettura ha precettato il personale di Vela «a presentarsi alla propria postazione di lavoro per assicurare il regolare ed ordinato svolgimento dei servizi di trasporto pubblico». LA PREFETTURA La Prefettura nell'ordinanza motiva il proprio...