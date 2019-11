CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCIOPEROVENEZIA Nel giorno in cui gran parte del mondo celebra la giornata degli sconti mutuata dagli americani, il BlackFriday, per i giovani veneziani il problema è un altro: il clima. E così dal BlackFriday si è passati al BlockFriday, una mattinata di sciopero con corteo dalla stazione a campo San Luca. «Non chiamatelo maltempo» urlava chi spera in un futuro diverso, mentre lo striscione che apriva la camminata recitava «La crisi climatica è qui ed ora». Alla luce dei recenti eventi che hanno flagellato Venezia, non è mancato...