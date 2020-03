IL CONTRORDINE

BELLUNO Contrordine: tutto fermo al prossimo 8 marzo. A fronte del nuovo decreto emanato dal Governo, lo sport si adegua e modifica le decisioni assunte. Certo, non in modo univoco ma, piuttosto, all'insegna di una varietà di scelte. Per il calcio che, al solito, recita da solista, spostando a maggio gare che dovevano essere disputate secondo calendario, a porte chiuse, altre Federazioni hanno deciso di fare un passo indietro. È il caso del Federsci che, visto il provvedimento del governo, ha comunicato che «la disposizione federale emessa in data 28 febbraio - Comunicazione in merito all'attività agonistica federale - è da ritenersi sospesa nelle aree interessate dal nuovo decreto. La Federazione dispone quindi, d'intesa con i Comitati Regionali Alpi Centrali, Veneto ed Appennino Emiliano, la sospensione delle manifestazioni di calendario federale previste nelle tre Regioni interessate fino all'8 marzo prossimo incluso».

Adesso, quindi, che fare? Il problema non è certo di facile soluzione, come rileva Roberto Bortoluzzi, presidente del Comitato regionale veneto della Fisi. «Naturalmente ci adegueremo alle nuove disposizioni ma la questione che maggiormente ci preoccupata è il dopo. Dopo l'8 marzo come potremo muoverci?». Problemi di luogo o di tempi? «Soprattutto di tempi - dice Bortolizzi -. Adesso, ovviamente, dobbiamo rinviare le finali regionali Ragazzi/Allievi (Gran Prix Emaprice) e Baby/Cuccioli (Gran Prix Lattebusche). Ma se per questi ultimi non ci sono particolari complicanze (salvo problemi di innevamento), l'appuntamento con i più grandicelli ha pochi margini. Dopo la settimana dal 9 al 15 marzo, infatti, ci saranno le finali nazionali di queste categorie. Non dovessimo riuscire a proporre le finali regionali (ma stiamo studiando per disputarle dal 9 al 13), bisognerà prevedere l'ammissione alla rassegna nazionale, sulla base dei risultati circoscrizionali». In realtà, la questione sembra anche più complessa. La finale nazionale, infatti, è in programma in Friuli e le ultime notizie non sono propriamente rassicuranti. Le finali dello sci nordico, ospitate sempre in Friuli, erano - infatti - prima state confermate ora messe in dubbio.

È arrivato ieri anche la comunicazione della Federazione invernale sport paralimpici: «In accordo con lo Sci Club Drusciè, è costretta ad annullare i Campionati Italiani di Sci Alpino, previsti per il 7 e 8 marzo a Cortina d'Ampezzo. La Federazione e lo Sci Club Driusciè si impegnano fin d'ora a riprogrammare le gare entro la fine del 2020, per poter assegnare, come ogni anno, i titoli di campione Nazionale di Sci Alpino».

