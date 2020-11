LO SCI

BELLUNO L'avvio della stagione sciistica è una matassa ancora da sbrogliare, anche per gli addetti ai lavori. È tuttora impensabile fare previsioni su una data di apertura e neanche la più recente bozza di protocollo circolata nell'ambito della conferenza Stato-Regioni (Proposta di linee guida per l'utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici da parte degli sciatori amatoriali) pare aver fatto chiarezza. Anzi. «È una proposta da rivedere. Così com'è, è difficile se non impossibile da applicare», dice Renzo Minella, presidente di Anef Veneto, l'associazione degli esercenti funiviari. Le linee guida che sta studiando il governo per lo sci prevedono infatti piste a numero chiuso e metà posti in funivia.

L'ANALISI

Il documento per l'intera giornata di ieri è stato oggetto di analisi e revisione da parte degli impiantisti che oggi proporranno alla conferenza Stato-Regioni le loro osservazioni. «Stiamo facendo di tutto per dare il nostro contributo affinché i protocolli siano effettivamente applicabili spiega Minella -. Il documento che circolava i giorni scorsi conteneva dei punti critici che vanno risolti, come l'effettiva attuazione del contingentamento delle presenze nei comprensori. C'è poi la questione delle aree sciistiche confinanti, appartenenti a regioni se non a Stati diversi, e tra loro collegate dalle piste, nelle quali gli sciatori possono spostarsi dall'una all'altra: serve prevedere regole uguali per tutti, è impensabile che un turista entri in carosello sciistico e trovi indicazioni differenti da zona a zona».

LE PROPOSTE

Da un punto di vista normativo, quindi, l'iter per la definizione delle regole definitive sembra tutt'altro che alla fase conclusiva. «Oggi presenteremo alla conferenza Stato-Regioni tutte le nostre proposte - prosegue il presidente di Anef Veneto -. C'è unità di intenti tra noi e le istituzioni. Tutti vogliamo che si possa iniziare a sciare in sicurezza. Abbiamo però bisogno che le regole siano effettivamente applicabili e che le norme possano essere fatte rispettare. Introdurre regole impossibili da mettere in atto non avrebbe alcun senso. Siamo ancora in una fase di discussione. Per l'approvazione definitiva dei protocolli bisognerà attendere che si pronuncino il Comitato tecnico scientifico e il Governo. Saranno loro ad avere l'ultima parola».

I DUBBI

«La questione è complicata perché le variabili sono tante - spiega Minella -. I comprensori, ad esempio, hanno esigenze diverse: un'area sciistica del Sellaronda (il carosello Dolomiti Superski che unisce Arabba, Alta Badia, Val di Fassa e Val Gardena, ndr) ha caratteristiche diverse rispetto al Nevegal o a Falcade, ma ovunque gli operatori dovranno adeguarsi allo stesso protocollo. Di certo non possiamo pensare di aprire le piste tanto per aprirle. Se si apre bisogna che la gente sia nelle condizioni di potersi muovere e di venire a sciare». Anche la divisione del Paese in zone è fonte di dubbi e preoccupazioni: «Cosa succederà se una zona oggi gialla diventa arancione? Dovremmo far funzionare gli impianti solo per la gente del posto e anche questo è impensabile. Anche con un protocollo condiviso bisognerà poi fare i conti con la situazione pandemica». Secondo Minella, quindi, non è ancora possibile dire con certezza quando e in quali condizioni gli sciatori potranno concedersi le prime discese. E anche sul sito di Dolomiti Superski è comparso un chiaro avviso: «Alla luce dell'evoluzione della pandemia in corso, non ci è ancora possibile stabilire con certezza una data di apertura della stagione 2020/21. Sarà però nostra premura confermare la data di apertura o comunicare una nuova non appena possibile».

Andrea Ciprian

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA