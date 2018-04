LO SCHIANTO VICENZA È un tragico destino quello che ha portato due sorelle

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SCHIANTOVICENZA È un tragico destino quello che ha portato due sorelle padovane a morire quasi in contemporanea, la prima in un letto dell'ospedale di Vicenza San Bortolo, costretta su una sedia a rotelle in seguito ad un incidente stradale avvenuto tanti anni fa, e ricoverata per una malattia. E l'altra in un pauroso schianto avvenuto all'alba a breve distanza da quello stesso ospedale.IL VIAGGIOProprio dall'ospedale vicentino di San Bortolo, in piena notte, le sorelle Assunta, Flora e Patrizia De Falco, residenti a Vigonza, erano state...