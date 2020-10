LA TRAGEDIA

SALGAREDA «Prima di andare incontro al loro destino, sono stati qui a mangiare la pizza. Erano tranquilli e sereni, sono usciti alle 22.30. Solo dopo ho capito che si trattava di loro». Avevano passato la classica domenica sera tra amici, alla pizzeria Nuovo Ronche di Piavon di Oderzo, i cinque giovani veneziani rimasti coinvolti nel tremendo incidente a Salgareda in cui ha perso la vita Nicolò Minello.

L'INCIDENTE

Hanno cenato e sono partiti per rincasare presto, incontrando invece la morte poco prima di arrivare a destinazione. La Bmw320 guidata da Patrick Angeli, 22 anni di Musile, è andata a schiantarsi con violenza contro un albero dopo essere uscita di strada all'altezza di una curva all'inizio di via Pizzocchere a Salgareda. Uno schianto fragoroso che ha fatto capovolgere la berlina, schiacciando all'interno i cinque occupanti. Il conducente e il ragazzo che gli sedeva accanto, Gaston Vogel Beita di 23 anni residente a Noventa di Piave, sono rimasti feriti ma in modo non grave. A salvarli sono state le cinture di sicurezza che i tre amici sul sedile posteriore non avevano allacciato. Il 29enne Giuseppe Greco di Meolo, il 22enne Valerio Castiglione di Noventa e il coetaneo e compaesano Nicolò Minello nell'urto hanno riportato traumi che hanno ridotto i primi due in fin di vita e ucciso sul colpo il terzo. Un epilogo drammatico, dovuto all'alta velocità. Ma nel sangue del guidatore è anche stato rilevato un tasso alcolemico superiore a quello concesso per mettersi al volante: 0,92 grammi litro.

LA SERATA

A cena avevano bevuto qualche birra, ma non sembrava avessero esagerato. «Qui vengono moltissimi ragazzi specie nel fine settimana spiega il titolare Angelo Silvestrini Non mi erano rimasti impressi, ma quando ho sentito la notizia e controllato le prenotazioni sono rimasto di sasso. Verso le 22.40 aveva cucinato una delle ultime pizze e mi ero seduto un momento davanti alla televisione. Sono sicuro dell'orario perché cominciava La Domenica Sportiva e ho notato i cinque ragazzi che uscivano dal locale dopo aver ordinato un giro pizza tipico del locale, portandosi a casa un cartone con la pizza avanzata. come tutte le altre compagnie di quella sera erano ragazzi tranquilli che hanno concluso la cena relativamente presto. Ho saputo della drammatica notizia solo oggi (ieri, ndr) dopo pranzo. Mi dispiace moltissimo, spero che gli altri giovani feriti possano guarire al più presto». Sul luogo della tragedia ieri restavano i segni dello schianto, le chiazze di sangue, una scarpa da tennis, il cartone della pizza avanzata da portare a casa. Nella terapia intensiva del Ca' Foncello due giovani di 31 e 22 anni a lottare per la vita e nel Basso Piave un'intera comunità in lutto.

LE TESTIMONIANZE

«Non è la prima volta che accade un incidente all'altezza di questa curva, così grave però non si era mai visto». Per chi passava ieri mattina sul luogo dello schianto, al confine con San Nicolò di Ponte di Piave, la drammaticità della scena era chiara. A terra nessun segno di frenata: la Bmw ha falciato un albero finendo nel fossato con le ruote all'aria. Via Pizzocchera Salgareda è una strada tortuosa, con diverse curve e canalette su entrambi i lati. Ci passano i residenti o chi deve arrivare nella vicina zona industriale ma non è molto trafficata eppure gravi uscite di strada si sono già viste più volte e oggi Salgareda torna a piangere una vita spezzata.

«Siamo venuti a vedere com'è successa questa disgrazia, conosciamo la mamma del ragazzo morto spiegano tre residenti arrivati sul posto ieri mattina. Strada pericolosa? I ragazzi sono di queste zone, la conoscevano. Quello che fa impressione è il fatto che non ci sono segni di frenata. Arrivavano da San Nicolò, hanno attraversato lo svincolo per Candolè e sono proseguiti dritti. Ma non hanno frenato alla curva a sinistra, uscendo invece sulla destra. Basta guardare, si vede proprio chiaramente. E sono finiti nel fossato, profondo e con un po' d'acqua». Poco distante c'è una villetta bifamiliare, l'abitazione più vicina al luogo dell'impatto. «Eravamo in casa, ma non abbiamo sentito il botto spiega la donna che vi abita. So che si è trattato di un'unica auto, uscita di strada proprio a cinquanta metri da qui. Ma all'inizio non abbiamo udito alcunché, men che meno rumori di frenate. Il problema è che la strada è buia. Loro arrivando dal rettilineo e sono proseguiti dritti: magari non si sono accorti della curva visto che non c'è illuminazione. E sono finiti nel fossato con gli alberi. A quella curva, in passato, in effetti c'erano già stati degli incidenti molto simili. Ma un dramma così grave non era mai capitato».

NUOVO DOLORE

In tarda mattinata sul posto è giunto anche il sindaco di Salgareda, Andrea Favaretto, che ha portato un fiore sul luogo della tragedia. «Il giovanissimo che è deceduto racconta è nipote di Rolando, storico barista di Noventa. Molti anni fa, collaborando con un altro collega veterinario, ero solito andare a bere il caffè proprio in quel bar. Quindi certamente avrò incrociato anche lui perché anche la mamma lavora lì. I ragazzi hanno avuto grande sfortuna, mi dicono che hanno centrato un albero che ha fatto da perno, la vettura è finita ruote all'aria schiacciando il tetto. Sono vicino alle famiglie e spero che gli altri due ragazzi feriti gravemente possano farcela»

Serena De Salvador

Gianandrea Rorato

