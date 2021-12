LO SCENARIO

VENEZIA Vacanze di Natale a Venezia, le prenotazioni saranno soprattutto last-minute, ma già in questi giorni negli alberghi del centro storico stanno piovendo disdette. Feste natalizie con pochi sorrisi per gli hotel lagunari. E' l'effetto dell'onda lunga creata dalla ripresa dei contagi e della possibilità di ulteriori restrizioni, oltretutto con la nuova cabina di regia del Governo convocata per domani, poche ora prima dell'inizio delle vacanze. Secondo i dati elaborati dall'Associazione Veneziana Albergatori, nelle prossime settimane sarà aperto il 50% delle strutture ricettive con un'occupazione alberghiera del 50%. Numeri in netta flessione rispetto a quanto accadeva nell'epoca pre-covid 19, quando per Natale apriva il 90% di strutture alberghiere (a rimanere chiusi erano di fatto solo gli hotel al Lido e quelli stagionali perché Natale è considerato un periodo di bassa stagione), che per altro in parte riaprivano per la notte di Capodanno, periodo in cui si andava verso il tutto esaurito per poi andare incontro ad un calo fisiologico fino a Carnevale quando la stagione generalmente ripartiva. E invece, quest'anno, almeno per il momento, a Capodanno l'occupazione alberghiera sarà dell'85% ma sempre con la metà degli hotel aperti. «Bisogna premettere che a Venezia spiega il vicedirettore dell'Associazione Veneziana Albergatori, Daniele Minotto - è difficile avere un dato preciso della percentuale di cancellazioni sul periodo di Natale e Capodanno. Se in località come la montagna la tendenza è a fare periodi lunghi, come la tipica settimana bianca, e quindi le vacanze sono già state prenotate ed eventualmente cancellate, a Venezia in questi ultimi anni è prevalente la modalità di prenotazione last minute. Di conseguenza è difficile stimare quanti hanno rinunciato a visitare la città o cancelleranno la prenotazione nei prossimi giorni». Le cancellazioni, però, negli ultimi giorni non mancano. «Le disdette ci sono aggiunge Minotto -, anche a causa del tampone che in alcuni casi diventa un limite anche per chi ha il green pass. Al momento il Capodanno sembra reggere su una buona percentuale di presenze, intorno all'85%, sempre con la metà delle strutture aperte. Sul Natale però il dato sta calando anche in queste ore quindi le incertezze restano anche per il 31 dicembre».

JESOLO

Nel litorale jesolano le prenotazioni per Natale invece non decollano. Per il periodo compreso tra il 25 dicembre e Capodanno l'occupazione alberghiera è destinata ad attestarsi attorno al 20%. Decisamente al ribasso anche gli hotel aperti, circa una ventina, almeno una decina in meno a confronto con il 2019. «L'aumento dei contagi dice Alberto Maschio presidente di Aja la situazione di incertezza e certi messaggi discordanti non sono di aiuto. Ci aspettiamo qualche prenotazione in più per Capodanno, molto però dipenderà anche da eventuali nuove misure che il governo attuerà. In ogni caso va detto che le nostre strutture sono sicure e i protocolli sanitari efficaci». Sempre a Jesolo in questi giorni stanno piovendo disdette anche per il pranzo di Natale, cenoni e appuntamenti nei ristoranti. Emblematico il caso di un locale che sabato scorso su 120 prenotazioni, si è ritrovato con 100 cancellazioni. «La situazione non è facile commenta il delegato di Confcommercio, Alberto Teso gli operatori segnalano continue disdette, servono messaggi chiari il prima possibile». Osservati speciali i mercatini di Natale, che ogni weekend richiamano migliaia di visitatori. «Vediamo cosa stabilirà il governo nelle prossime ore chiarisce il sindaco Valerio Zoggia ma i mercatini sono all'aperto, confidiamo che non ci siano impedimenti».

LIDO DI VENEZIA

Nove hotel su 10 al Lido rimarranno chiusi, anche in questo periodo di Natale e delle festività natalizie. Non è certo una novità la notizia che, dopo la fine dell'estate, le strutture ricettive dell'isola avrebbero osservato un lungo periodo di chiusura. Tuttavia alcuni albergatori, per dare un segnale, speravano di poter riaprire per le festività natalizie, giusto per dare un segnale di speranza. Le aspettative e la buona volontà, senza eventi e senza prenotazioni per questo periodo, si sono però presto dovuti scontrare con la dura realtà. Nessuna nuova apertura: nemmeno per il Grande albergo Ausonia Hungaria, unico hotel cinque stelle lusso dell'isola, aperto tutto l'anno, che ci sperava fortemente ma poi ha dovuto gettare la spugna. Gli hotel aperti si contano sulle dita di una mano. Per tutti gli altri, che rimarranno chiusi a Natale, i più coraggiosi, Covid permettendo, potrebbero tentare l'apertura a febbraio per l'ultima settimana di Carnevale. La gran parte, però, punterà direttamente verso Pasqua: aprile 2022 per iniziare la nuova stagione.

