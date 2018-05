CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCENARIOVENEZIA Una Lista Zaia primo partito, più ancora del 2015. Una Lega fortissima, con consiglieri legati strettamente al governatore. E basta. Niente listarelle, niente civiche di appoggio. E probabilmente neanche più alleati, né Forza Italia né Fratelli d'Italia. Semplicemente, un monocolore del colore di Zaia. Lo scenario delineato è quello che si profila in Veneto per il 2020 (o prima, se si dovesse andare per qualsiasi ragione al voto anticipato), grazie alla nuova legge elettorale che il consiglio regionale del Veneto si...