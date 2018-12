CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SCENARIOTREVISO L'appuntamento è per questa mattina alle 9,30, quando Dino De Poli varcherà la soglia della splendida sala di Ca' Spineda che da sempre accoglie le riunioni decisive, quelle dove passa la storia di Fondazione. In mano avrà la lista dei nomi da proporre come componenti del prossimo consiglio d'indirizzo. Nove in tutto: sette scelti dalle terne presentate dagli enti che sostengono Fondazione, due cooptati, quindi scelti direttamente dallo stesso presidente. E in più, nelle ultime ore, sta anche maturando un'altra ipotesi...