LO SCENARIOROMA Una propoga di tre mesi: l'Italia tenta la mediazione con l'Europa e si vede costretta ad accettare il rinnovo della Missione Sophia per altri novanta giorni, oltre la data di scadenza prevista per il 31 dicembre. Qualcosa in più rispetto alla volontà manifestata dal ministro dell'Interno Matteo Salvini che vuole «stracciare l'accordo» se non si arriva a modificare le regole di ingaggio. Qualcosa in meno rispetto alla richiesta di Bruxelles di andare avanti così per almeno altri sei mesi. La decisione è stata presa ieri...