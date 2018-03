CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCENARIOROMA «Stiamo per andare a governare... Ma io scherzavo! Questa cosa si è evoluta, così come la mia mente che continua ad andare avanti!». A sera, dal palco del teatro Flaiano, Beppe Grillo esulta. I pentastellati rispondono al segnale del leader del Carroccio che giudicano «molto positivo» perché come avevano ribadito in questi giorni Paolo Romani «è un condannato, non si può votare». Fatto sta che Lega e M5S realizzano insieme una conventio ad excludendum, mettono all'angolo Silvio Berlusconi sulla partita delle...