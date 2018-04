CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCENARIOROMA Per qualche giorno ancora, nel percorso che porta sul Colle più alto, le divisioni del Pd in due, anzi tre linee, rimarranno sullo sfondo: i renziani contro ogni tipo di dialogo, gli uomini vicini a Emiliano convinti che un canale diplomatico con il M5s vada aperto subito, e poi la terza via, quella ampia zona grigia - in cui si ritrovano anche Dario Franceschini e Maurizio Martina - per cui va bene la trincea dell'opposizione ma non fino al punto di favorire la nascita di un governo tra Lega e grillini. Nella partita tra...