LO SCENARIOROMA Nel 2017 la Repubblica italiana ha pagato 65,6 miliardi di interessi sul proprio debito pubblico. Una cifra enorme in valore assoluto, ma allo stesso tempo il valore più basso dagli anni Novanta: per avere un'idea, nel 1996, prima che iniziasse il percorso per l'ingresso nell'euro, questa voce superava 115 miliardi in termini nominali e in proporzione incideva molto di più sul Pil dell'epoca. Nel Documento di economia e finanza (Def) preparato dal governo Gentiloni il livello della spesa dovrebbe scendere di altri 3 miliardi...