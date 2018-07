LO SCENARIO ROMA Modifiche ci saranno e anche non di poco conto, ma sul decreto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCENARIOROMA Modifiche ci saranno e anche non di poco conto, ma sul decreto dignità non è stato ancora trovato l'accordo che permette di «migliorare» il testo come suggerito di prima mattina dal vicepremier Salvini. Soprattutto non c'è ancora intesa neppure sul metodo da seguire perchè il tentativo in atto a palazzo Chigi è di trovare un'intesa a livello governativo in modo da evitare che singoli emendamenti parlamentari possano alla fine stravolgere un testo che il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Luigi Di Maio, continua a...