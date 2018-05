CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCENARIOROMA Matteo Salvini non rinuncia a corteggiare Luigi Di Maio. Anche ieri il capo leghista ha messaggiato e parlato con il leader pentastellato. «Al momento non c'è alcun accordo», allarga le braccia a sera, «ma io insisto, non mi do per vinto. Un governo a tempo tra centrodestra e 5Stelle è l'unico che ci può salvare da un esecutivo imposto da Mattarella e telecomandato da Bruxelles».Se Salvini non alza bandiera bianca è soltanto perché Di Maio non ha ancora parlato. E perché continua a voler incassare dal capo dello Stato...