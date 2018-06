CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SCENARIOROMA La prima domenica da ministro, Matteo Salvini la passa in Sicilia. Una domenica a 38 gradi, rovente per il clima ma anche per la tensione che si avverte. Entra a Pozzallo, in uno degli hotspot per l'identificazione dei migranti più simbolico e movimentato, alternando il ruolo di responsabile dell'Interno con quello di segretario leghista. È circondato da bambini che disegnano, per nulla turbati dalla sua presenza. Ma essere nel Sud d'Italia, nel principale luogo di approdo delle imbarcazioni dei disperati, è l'occasione per...