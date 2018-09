LO SCENARIO ROMA La Francia farà più deficit del previsto nel 2019,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCENARIOROMA La Francia farà più deficit del previsto nel 2019, arrivando ad un'incidenza sul Pil del 2,8 per cento. E subito in Italia scatta la domanda: «Perché loro sì e noi no?». In realtà il Projet de loi de finances 2019 presentato ieri dal governo di Parigi potrà forse incidere sulle vicende di casa nostra ma solo in modo molto relativo. Da una parte è chiaro che il contesto generale conta nelle valutazioni europee, in quelle della commissione ma soprattutto in quelle più politiche dell'Eurogruppo; dunque se ci sono più...