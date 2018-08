CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCENARIOROMA Il crollo di Genova, le decine di vittime sotto i tronconi mutilati del viadotto Morandi, riaprono dolorosamente lo scontro sulle grandi opere. Proprio nei giorni in cui il governo giallo-verde dibatte e si divide sul destino dell'Alta velocità Torino-Lione e il gasdotto Tap. I grillini sono per il ni, la Lega è per il sì.L'approccio del ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, è necessariamente prudente. Sono ore in cui si cercano i superstiti, si assistono i feriti e piangono i morti e vanno individuate le...