CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SCENARIOROMA «Ho atteso altri tre giorni per registrare eventuali novità pubbliche, esplicite e significative nel confronto tra i partiti. Queste novità non sono emerse. E non è emerso neppure l'accordo tra 5Stelle e Lega proposto durante l'esplorazione della presidente Casellati». Sergio Mattarella ho voluto spiegare così a Roberto Fico la ragione del mandato esplorativo estremamente mirato: verificare un'intesa per il governo esclusivamente tra 5Stelle e Pd. Ed estremamente breve: entro giovedì il presidente della Camera dovrà...