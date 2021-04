Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LO SCENARIOPORDENONE Ristoranti e bar aperti anche di sera, solo all'aperto. Spettacoli di nuovo consentiti, sempre negli spazi esterni e sempre con il contingentamento delle presenze. Via libera anche ai cinema e ai teatri, soprattutto e ancora una volta all'aperto, ove possibile. Spostamenti liberi su tutto il territorio regionale. E le scuole, che potrebbero tornare al 100 per cento in presenza. Tutto questo attende il Friuli Venezia...