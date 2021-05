Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LO SCENARIOPORDENONE E UDINE Un regime diverso, più libero, più normale. Quasi come prima, come quando il mondo non conosceva la parola Covid. In prospettiva, e in qualità di presidente della Conferenza delle Regioni, è anche a questo che lavorerà Massimiliano Fedriga. Ne ha parlato ieri a Villa Manin, a margine dell'iniziativa che prevede 2.200 dosi di Johnson&Johnson tra ieri e oggi. Lo spunto arriva da quello che succede già oggi...