LO SCENARIOPORDENONE E UDINE Tre settimane di zona gialla, superato lo scoglio di metà maggio. In Friuli Venezia Giulia sono aperti ormai da più di 21 giorni bar e ristoranti. Non c'è più l'autocertificazione da esibire alle forze dell'ordine, se non dopo le 22. Si può anche andare nelle altre regioni, vedere persone e frequentare locali. E poi tornare. E ancora le scuole, che ormai sono tornate parzialmente in presenza da più di un...