LO SCENARIOPORDENONE E UDINE L'indice Rt del Friuli Venezia Giulia sale da 0,61 a 0,71, ma non è un segnale d'allarme. I calcoli, infatti, sono quelli della settimana in cui il calo dei contagio è stato del 9 per cento. Inoltre, un indice Rt inferiore a uno testimonia comunque un ritmo dell'epidemia in calo, anche se meno marcato. Il Friuli Venezia Giulia rimarrà quindi certamente in zona gialla anche la prossima settimana. Non ci sarà...