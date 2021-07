Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LO SCENARIOPORDENONE E UDINE L'estensione dell'uso del green pass è ormai dietro l'angolo. Il governo deciderà quante limitazioni assegnare ai non vaccinati al massimo entro una settimana. Dopodiché la vita cambierà ancora, anche per i cittadini del Friuli Venezia Giulia. A ciò va aggiunta la politica che il presidente Fedriga pensa di adottare anche per l'autunno: più libertà per i vaccinati, eventuali restrizioni solo per chi non si...