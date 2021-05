Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LO SCENARIOPORDENONE E UDINE Dopo due settimane di zona gialla, il Friuli Venezia Giulia tira il primo vero sospiro di sollievo. Non è ancora metà maggio, cioè non è arrivato il momento cerchiato in rosso dagli esperti per monitorare gli effetti completi delle riaperture. Ma è una prima, importante boccata d'ossigeno. Nella settimana che si è appena conclusa, infatti, i contagi sono calati ancora, raggiungendo una quota settimanale che...