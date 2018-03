CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCENARIOPORDENONE Cinque anni fa Debora Serracchiani riuscì a sconfiggere l'avversario Renzo Tondo per un soffio: 39,39% la giovane scommessa del Pd alla guida della coalizione del centrosinistra, 39% il presidente uscente con il Pdl, mentre la Lega Nord corse in solitaria. Solo 2.051 voti portarono Serracchiani alla presidenza. Nel Friuli occidentale il centrodestra, per altro, era uscito di gran lunga vittorioso dalla urne con oltre il 49% dei voti, mentre il centrosinistra si era fermato al 37%. Nella partita a favore del centrosinistra...