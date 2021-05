Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LO SCENARIOPORDENONE Anche se il parametro fosse quello dell'indice Rt, e non è affatto scontato che le cose restino a lungo così (anzi), il Friuli Venezia Giulia sarebbe in una posizione più che tranquilla. Se poi dovesse vincere la linea dei presidenti delle Regioni, con in testa Massimiliano Fedriga, che chiedono di dare più peso alla pressione sugli ospedali nelle valutazioni che portano ai cambi di colore dei territori, andrebbe...