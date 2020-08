(T.B.) Una nuova ondata di Covid potrebbe mettere in seria difficoltà l'Actv, con il rischio che si verifichino nuovamente le scene, poco piacevoli, dell'aprile scorso.

L'incremento dei contagi, assieme all'abbassamento dell'età media degli infetti, potrebbe imporre alla Regione la scelta di contenere il numero dei passeggeri all'interno di vaporetti e autobus. Una scelta che porterebbe indietro le lancette dell'orologio di qualche mese, con le scene di isteria e di disagio esplicito già vissute.

A questo però si dovrebbe aggiungere un altro fattore, cioè quello della quantità di persone in movimento. Se infatti già durante il periodo di confinamento, nel quale solo alcune persone erano autorizzate a muoversi, si erano verificati notevoli disagi, è solo immaginabile quello che potrebbe accadere con la libertà di movimento.

Actv ha spiegato che le risorse possibili da mettere in campo sono queste, perciò una limitazione negli accessi non farebbe altro che imporre alle persone di restare in imbarcadero ad attendere la corsa seguente.

Un fattore che creerebbe nervosismi sia tra i passeggeri che tra i lavoratori, costretti a far fronte a difficoltà che in passato sono sfociate anche in episodi di aperta ribellione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA