LO SCENARIO

PADOVA Un trionfo oltre ogni previsione. Che neppure i diretti interessati avevano osato pronosticare di queste proporzioni, con il centrodestra che arriva al 60 per cento tra Carroccio, Fdi e Fi. Ma sia tra i vincitori della Lista Zaia, che tra quelli della Lega, il pensiero, appena stappato lo champagne, è già al prossimo appuntamento con le amministrative. E a sgombrare il campo da rivalità interne, nonostante lo strapotere in termini di voti messo in luce dal governatore uscente ed entrante, quasi quadrupli rispetto a quelli datati Carroccio, è Roberto Marcato, che si conferma big assoluto in Veneto, dietro solo a Zaia.

«Ma quali contrapposizioni - sottolinea - io e Fabrizio Boron siamo come i calciatori di una stessa squadra a cui l'allenatore fa fare il riscaldamento con casacche diverse. Non ha importanza chi alla fine avrà più preferenze, quello che conta è il successo e che a Palazzo Ferro Fini siederà un esercito di consiglieri leghisti. Poi, il fatto che la Lega, seppur disgiunta, faccia meglio di tutto il centrosinistra dimostra che quest'ultimo, come avevo anticipato in campagna elettorale, ha rinunciato a correre. É incredibile che il partito di maggioranza relativa, cioè il Pd, non abbia espresso un suo candidato. C'è modo e modo di perdere, e questo è un tracollo, il peggior risultato della storia della sinistra, ottenuto dall'ex vice sindaco. L'amministrazione padovana esce massacrata dalla competizione elettorale, con una bocciatura netta per Giordani e Lorenzoni, doppiati dal Carroccio. Contestualmente la forza dimostrata dalla Lega dice che alle prossime amministrative un centrodestra compatto, e con un candidato condiviso ma indicato dalla Lega, ha le carte in regola per riconquistare la città e dare a Padova un respiro internazionale».

Boron, l'altro acchiappa-preferenze, capolista della lista Zaia, ieri a tarda sera nella sede di Piazza dei Frutti ha brindato con i fedelissimi. «I tanti voti che ho avuto - ha detto - rappresentano un valore personale, ma ciò che conta è il risultato totale di Lista Zaia e Lega, le quali hanno la maggioranza a Padova, città da dove proviene il candidato presidente dell'opposizione. I metodi del nostro governatore sono vincenti e dalle urne è arrivato un messaggio chiaro per le amministrative, perché i padovani hanno mostrato di apprezzarli. Il modello vincente di Zaia va oltre i confini del partito. E tra me e Marcato non c'è rivalità; siamo amici e uniremo le nostre forze pure per rilanciare Padova».

I COMMENTI

E se i big sono soddisfatti, lo sono anche coloro che nelle rispettive liste sono stati tra i più gettonati. «Per noi è andata benissimo - ha osservato Vanda Pellizzari (Lega) - perchè Zaia farà il terzo mandato. Il risultato è stratosferico e adesso ci sono le condizioni per studiare come riconquistare Padova». «Non sono stupito - ha rincarato Alain Luciani (Lista Zaia) - perchè, stando a contatto con la gente, avrei giurato che le nostre due liste avrebbero sfiorato l'80%». «Siamo di fronte - gli ha fatto eco Paola Ghidoni (Lega) - alla cronaca di una vittoria annunciata, grazie a Zaia, perchè le capacità di governare si vedono nei momenti difficili, come l'emergenza-Covid». Invece, nonostante la soddisfazione, Federica Pietrogrande (Lista Zaia), ex presidente del consiglio comunale, non rinuncia alla polemica interna. «Gli elettori hanno bocciato Lorenzoni che ha rinunciato al mandato dei padovani, mostrando solo interesse per la poltrona in Regione. Quanto al mio risultato, sono felice per i tantissimi consensi, ottenuti anche se il partito aveva indicato altri esponenti da sostenere».

LA CURIOSITÀ

Una sorpresa, invece, si è rivelata Elisa Cavinato, assessore a Vigodarzere, non nuova ai colpi di scena. «Non mi aspettavo un successo del genere - osserva - e solo nel mio Comune ho incassato circa mille preferenze, pari al 10% dei voti. Anche alle amministrative ero stata scelta all'ultimo, risultando alla fine la più gettonata. E stavolta ho fatto tutto senza aiuti politici, sponsorizzata solo dalla mia famiglia, ottenendo un risultato storico sull'onda di Zaia che mi ha scelto personalmente. Il fatto che i cittadini abbiano apprezzato il mio lavoro è un segnale politico che potrebbe indurmi a candidarmi sindaco alle amministrative».

Nicoletta Cozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA