PADOVA «Il superbonus del 110% rappresenta una straordinaria opportunità per riqualificare il patrimonio edilizio e puntare al rilancio di un comparto strategico come quello edile, ma per garantire la reale efficacia della misura, bisogna prorogarla fino al 2022». L'appello arriva da Giovanni Varotto, coordinatore del Sistema Casa di Confartigianato Imprese Padova, che ad un mese dall'inizio della Fase 2 tira un primo bilancio. Un bilancio in chiaroscuro.

L'obiettivo dell'Ecobonus, misura inserita nell'ultimo decreto Rilancio firmato a Palazzo Chigi per rispondere all'emergenza Covid, è consentire a tutti di ristrutturare casa a costo zero. Una detrazione del 110% - valida per le spese dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 - da recuperare in cinque anni o da trasformare in sconto in fattura. «L'interesse della categoria per questo provvedimento è evidente spiega l'esperto abbiamo proposto un seminario virtuale di approfondimento per i nostri associati che operano nel comparto e in un'ora avevamo già qualcosa come cento iscritti. Adesso è importante formare gli addetti ai lavori su tutti i risvolti della misura. Per questo abbiamo fatto intervenire fiscalisti e progettisti. Serve chiarezza». Il rilancio del sistema edilizio dunque passa da qui, ma l'associazione di categoria non ha dubbi: l'orizzonte deve essere più ad ampio respiro.

Sono oltre 11.800 le imprese che operano nel comparto casa, in provincia di Padova, e occupano complessivamente 24.300 addetti. Un campo importantissimo. «Se si pensa che la metà delle imprese artigiane della nostra provincia ruota attorno all'edilizia, si può comprendere l'importanza che questo settore riveste nel rilancio dell'economia del nostro territorio continua Varotto -. Con grande difficoltà siamo tornati ad alzare la testa dopo la complessa crisi congiunturale iniziata con il 2008 ed oggi ci troviamo però di fronte ad un'altra sfida. Per questo riponiamo grande fiducia nel superbonus, che ben si sposa con una politica consolidata della nostra associazione: puntare sulla riqualificazione degli edifici esistenti, nel totale rispetto dell'ambiente».

Non tutto, però, è rose e fiori nel provvedimento governativo introdotto da poche settimane. «I piccoli artigiani fanno fatica a far fronte allo sconto in fattura precisa Varotto -. Cedere il credito d'imposta alle banche rappresenta certamente un superamento di questa criticità, a patto però che le banche rispondano positivamente. Sarà necessario infatti capire a quali condizioni gli istituti di credito siano disponibili ad acquistare il credito d'imposta. Serve quindi fissare in maniera chiara le regole di ingaggio perché l'intera operazione si riveli realmente competitiva. La nostra associazione - continua - sta già studiando degli appositi pacchetti da proporre alle banche, così da permettere alle nostre imprese di offrire al cliente un'opportunità di fatto irrinunciabile per chi ha i requisiti».

La misura decisa dal Governo prevede un salto di qualità energetica di due classi per l'edificio sul quale si opera: «Questo significa che gli artigiani dovranno puntare sul lavoro di squadra, affidandosi ad un progettista di fiducia. E' indispensabile quindi puntare su professionisti del settore capaci osserva ancora Varotto in grado di affiancare il cliente nelle giuste scelte da operare per arrivare a realizzare lavori di ristrutturazione a costo zero».

