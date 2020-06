LO SCENARIO

PADOVA Fanno un mestiere quasi invisibile, ma preziosissimo. Negli ultimi tre mesi più che mai. Iniziano all'alba o alla sera, quando tutti gli altri lavoratori se ne sono andati, e silenziosamente contribuiscono alla battaglia contro il Coronavirus. In un contesto ricco di settori in difficoltà, gli addetti alle pulizie hanno invece aumentato nettamente il proprio lavoro. I mancati interventi dovuti alla chiusura di tante attività sono stati infatti compensati dalle richieste, addirittura triplicate, da parte di chi è rimasto aperto.

IL PRIMO BILANCIO

Oggi è passato esattamente un mese dall'inizio della Fase 2. Era lunedì 4 maggio, infatti, quando riaprivano gran parte delle imprese dopo il blocco del governo. Da un primo bilancio tirato dalla Confartigianato emerge che il settore che sta meglio è proprio quello legato alle attività di pulizia e sanificazione mentre a soffrire è prevalentemente il comparto moda.

Partiamo proprio dalle imprese di pulizie. Nella provincia di Padova sono 510 le aziende del comparto. Gli addetti impiegati sono 8.085 ed è prevedibile un aumento di questo numero nei prossimi mesi. Si stima per l'anno in corso un fatturato complessivo di oltre 42 milioni di euro. Chi pensa solamente a scopa, straccio e paletta si sbaglia di grosso: il settore è caratterizzato da un'importante componente di innovazione tecnologica, con macchinari molto sofisticati sempre più diffusi. E ora dall'associazione di categoria arriva un appello a tutti i datori di lavoro degli altri settori: «Riprogettate gli spazi per favorire i processi di igienizzazione e sanificazione». Confartigianato entra poi nel merito: «Negli ultimi mesi abbiamo tutti compreso quanto sia fondamentale la professionalità di chi lavora in questo comparto per ridurre il rischio di contagio. Altrettanto importante è saper riprogettare gli spazi e ottimizzare il ciclo produttivo, nella scelta degli arredi e delle attrezzature, nella definizione delle procedure di qualità aziendale, per evitare che tornino in voga politiche poco lungimiranti».

L'IMPORTANZA

Nel momento di massima crisi sanitaria, dunque, si è riscoperto il valore della pulizia e dell'igiene come strumento fondamentale per ridurre il rischio di contagio. «La pandemia - prosegue la nota di Confartigianato - ha reso più evidente quanto fondamentale e vasto sia questo settore. Un settore strategico che in queste settimane ha permesso agli ospedali di non fermarsi, alle imprese di non chiudere e ai trasporti di continuare a marciare».

Proprio ieri l'ente Veneto Lavoro, braccio operativo della Regione, ha annunciato un'edizione speciale dell'iniziativa Incontralavoro dedicata al settore delle pulizie. Saranno coinvolti i centri per l'impiego padovani che avranno il compito di selezionare i candidati alla ricerca di un nuovo lavoro mettendoli in contatto con le imprese del settore.

LE DIFFICOLTÁ

Se in questi tre mesi le imprese di pulizie hanno recitato un ruolo di primo piano aumentando nettamente il carico di lavoro, sono molti invece i settori che si sono trovati in difficoltà o addirittura in ginocchio. Dalla metalmeccanica ai trasporti, dal legno all'edilizia fino ovviamente alla moda. Senza scordare acconciatura ed estetica: il 18 maggio queste attività hanno ripreso fortissimo, ma il lockdown totale è stato un vero incubo. Per il comparto artigiano parlano i numeri complessivi. Per quanto riguarda gli ammortizzatori solidarietà, sono oltre 900 le imprese padovane che hanno richiesto il fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato, la cassa integrazione ordinaria, la cassa in deroga o il fondo di integrazione salariale. Gli strumenti sono stati applicati a oltre a 4.500 lavoratori. Il 90% delle imprese associate ha richiesto i 25 mila euro previsti dal decreto per l'emergenza. Il restante 10% ha fatto richiesta di una somma più consistente.

Il 18 maggio hanno riaperto anche bar e ristoranti e intanto continua senza sosta l'attività degli ispettori dello Spisal. Dall'inizio dell'emergenza sono state passate al setaccio 1.207 imprese tra città e provincia, per un totale di 37.380 lavoratori. Obiettivo: controllare uso dei dispositivi di protezione, mantenimento delle distanze di sicurezza e adeguati interventi di sanificazione.

