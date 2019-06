LO SCENARIO MESTRE L'area Salini è un altro pezzo del puzzle che l'Amministrazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SCENARIOMESTRE L'area Salini è un altro pezzo del puzzle che l'Amministrazione Brugnaro sta componendo per sviluppare parti della città e soprattutto per unire Mestre con Marghera, perché il disegno contempla tutta l'area della stazione lato Mestre, comprese via Ca' Marcello e via Trento, via Ulloa appunto, e via Fratelli Bandiera fino al centro storico della Città Giardino. E non a caso il Comune sta realizzando proprio in queste settimane la riqualificazione dell'asse di via Fratelli Bandiera (che prevede il nuovo asfalto, la...