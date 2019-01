CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCENARIOMESTRE Il branco non fa distinzioni di classe o di ceto: possono farne parte il figlio dell'avvocato quanto quello dell'operaio, il ragazzino della parrocchia come quello di strada, ricorrendo a una definizione un po' vintage. Il gruppo si forma un po' per caso, è eterogeneo perché a quell'età si attirano legami come calamite. E nel momento in cui si crea la falange, un po' per incoscienza un po' per gli eccessi di adrenalina frutto degli ormoni, si sentono invincibili. A Mestre le baby gang negli ultimi dieci anni hanno lasciato...