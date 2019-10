CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SCENARIOMESTRE Duemila posti di lavoro in più dal 2016 all'anno scorso, un miliardo di investimenti in ballo da qui ai prossimi anni.È il ritratto in estrema sintesi di Porto Marghera, anzi della nuova Porto Marghera. Dopo alcuni decenni caratterizzati da chiusure di fabbriche e dai licenziamenti di oltre 30mila operai, i duemila ettari di quella che è stata una delle zone industriali più importanti d'Europa cominciano a produrre nuovamente frutti per l'economia di Venezia e dell'intera Area metropolitana. La crescita, in realtà, è in...