«Lo sapevano tutti come funziona il business»

Ma stiamo scherzando?A Venezia anche le pietre e persino i piccioni sanno che i portieri degli alberghi (e non solo) gestiscono il giro delle attività produttive indirizzando i turisti in alcuni luoghi piuttosto che in altri, a fronte di cospicua remunerazione.E il presidente dell'Ava si stupisce di tutto ciò quasi a dimostrarsi ignaro di una situazione che dura da decenni? Ero uno studente liceale quando, nel periodo estivo, aiutavo mio padre nel bar di proprietà; e ciò mi era arcinoto: ora ho 55 anni e nulla è cambiato.Che dire, poi,...