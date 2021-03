Franco Polato entra nel direttivo nazionale del Silb, il sindacato dei locali da ballo. Si è svolta mercoledì a Roma, nella sede di Confcommercio, l'assemblea straordinaria con la conferma all'unanimità di Maurizio Pasca a presidente. Nel nuovo direttivo, composto da 22 membri e in carica per i prossimi 5 anni, è entrato anche Franco Polato, jesolano e presidente provinciale di categoria. «Sono onorato della fiducia ha detto Polato - e pronto ad assumere l'incarico con tanta voglia di affrontare i gravi problemi che stanno mettendo il nostro settore in ginocchio. Siamo fermi da un anno e la prospettiva più spaventosa è la nostra scomparsa. Purtroppo con le regole attuali non è possibile riprendere alcuna attività, noi abbiamo anche avanzato delle proposte per una riapertura in sicurezza, ma al momento, con questa situazione pandemica, non sono praticabili». In provincia sono una trentina le imprese che aderiscono al Silb, per oltre mezzo migliaio di addetti. «Continuiamo a chiedere a gran voce gli indennizzi ribadisce Polato finora sono arrivate briciole con cui si può fare poco e tanti proclami non seguiti da fatti. È necessario un cambio di passo, altrimenti moriamo». A proposito di sostegni, oggi, alle 19, in piazza Aurora, è in programma la manifestazione di protesta dei lavoratori stagionali e degli invisibili.

Giuseppe Babbo

